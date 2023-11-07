أنشيلوتي يوجه رسالة لـ بويول بعد انتقاد فينيسيوس

وجه الإيطالي كارولو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، رسالة قوية لمدافع برشلونة السابق كارلوس بويول، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويواجه فينيسيوس عدد من الأزمات خلال الفترة الماضية، بعدما دخل في عدد من المشاكل خلال المباريات الماضية.

وكان بويول قد وجه رسالة للدولي البرازيلي طالبه خلالها بالتركيز في كرة القدم دون التطرق لإفتعال الأزمات.

تصريحات أنشيلوتي

رد أنشيلوتي على تصريحات بويول، فقال: "إذا أراد بويول التحدث لـ فينيسيوس، فليفعل ذلك".

وتابع: "المدافع الإصباني يتمتع بخبرات كبيرة، وفيني يصنع الفارق في الملعب، ربما يتعيّن عليه تحسين سلوكه في بعض الظروف، لكنه أيضًا تحسن كثيرًا، ونحن سعداء به، إنه يبذل قصارى جهده دائمًا".

وعن تحسن علاقته بجماهير ريال مدريد، قال: "لا أظن أن جماهير ريال مدريد توجه إلي الانتقادات خلال الفترة الحالية، فعندما أقابلهم في الشوارع أو بملعب سانتياجو يبرنابيو وكذلك في النادي، لا أشعر بأنهم ينتقدونني، أنا مرتاح جدًا معهم".