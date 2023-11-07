أنهت اللجنة القانونية في نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الثلاثي أحمد فتوح والزناري ومحمد صبحي حارس مرمى الفريق، ليظهر الثلاثي بعدها في تدريبات منفرده بصالة الألعاب الرياضية.

فتوح والزناري وصبحي يتدربون في صالة الـ "جيم"

طلب احمد فتوح التحقيق معه بسبب تركه معسكر الزمالك قبل مباراة نادي زد الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهو الذي استدعى اتخاذ قرار من المدرب الكولومبي السابق خوان كارلوس أوسوريو باستبعاد الثلاثي وإيقافهم وعرضهم للبيع.

بعد نهاية التحقيق فتوح والزناري وصبحي ظهر الثلاثي في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، حيث خاض الثلاثي تدريبات بعيدة عن مقر النادي، والذي خرص الظهير الأيسر للأبيض على مشاركته مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز مساء غدًا الأربعاء، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2022-2023.

صور تدريبات فتوح والزناري وصبحي في صالة الـ "جيم"