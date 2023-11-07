أتليتكو مدريد في مفاوضات جادة لتجديد تعاقد سيميوني

دخلت إدارة نادي أتليتكو مدريد الإسباني في مفاوضات جادة مع دييجو سيميوني مدرب الفريق لتجديد تعاقده مع الفريق بعد انتهائه المقرر له مع ختام الموسم الجاري.





وأشارت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء ، إلى أن إدارة أتليتكو بدأت في مفاوضاتها مع المدرب ، كما أعطت له شرطًا بتخفيض قيمىة تعاقده ، بعد أن كان يتقاضى الراتب الأعلى لمدرب في العالم والمقدر بـ 18 مليون يورو، لتصل قيمة العرض إلى 12 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات إضافية للصفقة.

وينوي نادي أتلتيكو مدريد الارتباط بتعاقد مع سيميوني ثلاثة مواسم، في الوقت الذي يرغب خلاله سيميوني تخفيض فترة التعاقد إلى موسمين فقط.

ومن المتوقع أن يتفق الطرفان على راتب سنوى يقدر بـ يبلغ 14 مليون يورو.

مواجهات دوري أبطال أوروبا اليوم ..

وعلى صعيد مرحلة دور المجموعات من المسابقة الأوروبية تأتي مواجهات اليوم الثلاثاء كما يلي :

ميلان ضد باريس سان جيرمان ..

في قمة أوروبية من العيار الثقيل يستعد فريق أي سي ميلان الإيطالي لاستقبال ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة النارية التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، 12 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق جواد بدة.

برشلونة ضد شاختار ..

يأتي فريق برشلونة ضيفًا على شاختار في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب فولكسبارك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت أبو ظبي وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

مانشستر سيتي ضد يونج بويز ..

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الاتحاد، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

نيوكاسل ضد بوروسيا دورتموند ..

وتبدأ المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سيغنال ايدونا بارك، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

أتلتيكو مدريد ضد سيلتك ..

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، عبر قناة beIN Sports HD 3بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.