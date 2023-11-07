 أنشطة ثقافية وفنية متنوعة لذوي القدرات الخاصة بثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك شارك قسم ثقافة الطفل بمكتبة الفيوم العامة في احتفالية تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة ألعاب القوى لذوي القدرات الخاصة علي مستوي شمال الصعيد، بنادي المحافظة، بحضور السيدة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، ومجموعة من مديري الإدارات التعليمية، تم خلالها تقديم عرض تنورة للفنان أحمد سيد، إلي جانب ورشة حكي بالعرائس بعنوان ''حمس وماما جيهان'' حول أهمية الرياضة والغذاء الصحي، نفذها كلا من جيهان عبد الله وتهاني أحمد مسئولي ثقافة الطفل بالفرع.

"تأملات قرآنية لذوي القدرات الخاصة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقد قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة محاضرة بعنوان '' تأملات قرآنية لذوي القدرات الخاصة''، بمدرسة النور للمكفوفين، وبالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، أوضح فيها الشيخ مصطفى السيد حسان، أنه قد ورد ذكر ذوي القدرات الخاصة في القرآن الكريم في أكثر من موضع، فضلًا عن بعض الأحاديث النبوية الشريفة، فعلي سبيل المثال، ناقش سورة ''عبس وتولي''، بالشرح والتفصيل، حيث توصي السورة بالمساواة بين الناس في العلم والتعلم، وتهيئة الظروف والأسباب لذوي القدرات الخاصة، لينالوا حقهم في التعليم، موضحا أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر والعقل، مؤكدا أن لذوى القدرات الخاصة مكانة كبيرة في المجتمع، لكونهم من الركائز الأساسية في بناء المجتمع.

كما يواصل قسم التمكين الثقافي فعاليات ورشة الأركت لليوم الثاني علي التوالي، لتصميم أشكال مختلفة من الخشب، تنفذها ميرا أمير مدربة الورشة، بمدرسة الأمل للصم البكم بنين بدمو، بينما نفذ أخصائي نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم، ورشة مصغرة لتعليم مشغولات الخرز، بمشاركة طالبات مدرسة الأمل للصم والبكم، وتم خلالها عمل أساور متنوعة من الخرز، وذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.