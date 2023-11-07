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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شاهد.. وصول حالتين جديدتين من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى العريش العام

استقبال مصابي السرطان
استقبال مصابي السرطان

أذاعت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل وصول عدد من الأطفال مرضى السرطان من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية ومستشفى العريش العام.

 

وأفاد مراسل اكسترا نيوز، بوصول حالتين جديدتين من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج منذ قليل.

وكان دخل أطفال مصابين بالسرطان من غزة عبر معبر رفح إلى مصر تمهيدا لعلاجهم، وفقا لنبأ عاجل ذكرته القناة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 10468 شهيدا وأكثر من 27 ألف مصاب جراء العدوان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". 

 

وفي وقت سابق، أفاد مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الجهود المصرية مستمرة في ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح. 

 

وأضاف عبدالفتاح، خلال إفادته على الهواء، أن اليوم شهد دخول 35 شاحنة أخرى تضاف إلى الرقم السابق وهو 74 شاحنة، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة دخول المزيد من الشاحنات عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية. ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إلى أنه يتم الآن تجهيز عشرات الشاحنات للاستعداد لدخولها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، حيث نشهد زخمًا كبيرًا بالمعبر، فضلًا عن استقبال دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة وأيضًا المصريين.

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