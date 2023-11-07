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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعب توتنهام السابق: طرد روميرو مضحك ودخل المباراة لإيذاء شخص ما

روميرو
روميرو

علق جيمي أوهارا لاعب فريق نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، على البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها اللاعب كريستيان روميرو، مدافع السبرز أمام تشيلسي، أمس الاثنين.

حصل كريستيان روميرو على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 28 من عمر مواجهة تشيلسي، والذي كان بعد تدخل متهور من اللاعب على إينزو فرنانديز.

لاعب توتنهام السابق: طرد روميرو مضحك 

وقال جيمي أوهارا لاعب توتنهام السابق عن الطرد: "تراجع روميرو خمس خطوات إلى الوراء بسبب الطرد المضحك الذي تعرض له، لم يكن في مستواه من حيث الأداء.".

أضاف جيمي أوهارا لاعب توتنهام: "كان من الواضح جدًا أنه دخل هذه المباراة لإيذاء شخص ما، كان هذا أمرًا واضحًا للغاية". 

واختتم جيمي أوهارا تصريحاته بتوجيه رسالة إلى روميرو مدافع توتنهام، وقال له: "لقد لعبت في نهائي كأس العالم وفزت بالمونديال، ويجب ألا تنسى هذه الأشياء".

وفي سياق متصل، يخسر فريق توتنهام خدمات 8 لاعبين عن لقاء ولفرهامبتون المقبل في الدوري ما بين الإيقاف بسبب الطرد وبسبب الإصابات أيضًا، ويغيب كل من كريستيان روميرو وديستيني أودوجي وسيسينيون وبن ديفيز وريتشارليسون وماديسون وفان دي فين وبيريسيتش.

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