الأمن ينفذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مكبرة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84525) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (342) حكم جناية،(26663) حكم حبس جزئى، (4452) حكم حبس مستأنف، و(41984) حكم غرامة، و(11084) مخالفة، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق منفصل استقبل مستشفى البلينا المركزي مزارعًا في بداية العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر تعدى عليه مزارع آخر بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول "مشوادي . م . ع . م" 42 سنة مزارع ومقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالخد الأيسر.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "محمود . ع . ا . م" 32 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلافات مالية بينهما.



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم [ فرد روسي] بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بمعاقبة اثنين من تجار المواد المخدرة، بالسجن المشدد 10سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما وبراءة آخران، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدى عبد العزيز، وأيمن صلاح غباشى، وأحمد عبدالحى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق.



تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 6 فبراير الماضى، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، والتليفونات المحمولة للاتصال بالعملاء، والسيارة المضبوطة لسهولة التنقل والهروب من أعين رجال المباحث، وأنهم اتفقوا فيما بينهم الأربعة على تكوين تشكيل عصابى تخصص الاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة مادة الحشيش، واتخاذ مدينة شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.



تم تحرير محضر بالواقعة برقم 706لسنة 2023 جنايات أول شرم الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة قرر وكيل النائب العام بشرم الشيخ، حبس المتهمان أربعة أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط الهاربان، والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وبراعى لهم التجديد.



وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء أحالها إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 578 لسنة 2023 كلى جنوب سيناء.



وتحدد لها جلسة اليوم الاثنين بمحكمة جنايات جنوب سيناء، وبعد أن اطمأنت هيئة المحكمة لثبوت الواقعة قررت حبس المتهم الأول والثانى بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 50 ألف جنية لكل منهما، وبراءة المتهم الثالث والرابع مما أسند إليهم.