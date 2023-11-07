"صحة البحر الأحمر" تنظم دورة تدريبية للرائدات الريفيات

نظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، دورة تدريبية تنشيطية للرائدات الريفيات بناءا على توجيهات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر

حيث حاضر في الدورة، الدكتورة مروى حمدي محمد مدير تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر عضو المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر، وسحر محمد بهجت مشرفة الرائدات بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.

وشملت الدورة التدريب على مهارات الاتصال، دور الرائدة، الزيارات المنزلية، التوعية بكيفية استخدام الوسائل الهرمونية وغير الهرمونية، رعاية الحامل والنفساء، والتغذية الصحية للأم والطفل، الوقاية من أمراض السكر والضغط والسكري والسمنة، وأضرار التدخين ونقص الغذاء، وغيرها من الموضوعات الهامة.



وقالت الدكتورة مروى حمدي محمد مدير تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر عضو المجلس القومي للمرأة فرع البحر الاحمر أن عدد المتدربين ٢٠ من رائدات الغردقه وسفاجا والقصير وراس غارب وسوف تستمر لمده خمس ايام