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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الإسماعيلية يصدق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى ثلاثة أشهر

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

صَدَّق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالموافقة على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي لثلاثة أشهر، من سن السادسة تمامًا إلى 5 سنوات و9 أشهر، طبقًا للأماكن الشاغرة بالمدارس بكل إدارة تعليمية

 

وأكد "بشارة" أن هذا القرار جاء تخفيفًا عن كاهل المواطنين، على أن يتم النزول بالسن ثلاثة أشهر في المدارس ذات الكثافات المنخفضة، وأن يكون النزول تدريجيًا وفق معدلات الكثافة المسموح بها، مع الالتزام بالمربع السكني لولي الأمر في حالة تم القبول.

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