محافظ الإسماعيلية يصدق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى ثلاثة أشهر

صَدَّق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالموافقة على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي لثلاثة أشهر، من سن السادسة تمامًا إلى 5 سنوات و9 أشهر، طبقًا للأماكن الشاغرة بالمدارس بكل إدارة تعليمية

وأكد "بشارة" أن هذا القرار جاء تخفيفًا عن كاهل المواطنين، على أن يتم النزول بالسن ثلاثة أشهر في المدارس ذات الكثافات المنخفضة، وأن يكون النزول تدريجيًا وفق معدلات الكثافة المسموح بها، مع الالتزام بالمربع السكني لولي الأمر في حالة تم القبول.