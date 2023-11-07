اجتماع موسع لمتابعة تدريبات "طور وغير" بتعليم نجع حمادي

عقد إكرامي خميس رئيس قسم التدريب ، وأحمد فاروق مبارك مسؤول التدريب بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بمسؤولي قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية، في حضور أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة.

تناول الاجتماع، متابعة تدريبات مبادرة " طور وغير " و " أيسف " وذلك لتفعيل مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي « طور وغير » بكافة المدارس، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بإشراف ومتابعة أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بقنا.

حضر الاجتماع محمد عبد اللاه رئيس قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية، ومحمد شاكر محمد مسئول الشبكات بالمركز، وأحمد فوزي أحمد مسئول المتابعة، وماهر راجي موجه العلوم ومنسق أيسف بالإدارة .