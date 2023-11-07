عاجل
وظائف خالية بـ مصر للطيران.. اعرف الشروط وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة عاجل.. مصر تستقبل أطفال مصابين بالسرطان من غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكويت تحيي صمود المرأة الفلسطينية وأدوارها البطولية

الكويت
الكويت

جددت دولة الكويت دعمها للشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية وحيت صمودها وثباتها وأدوارها البطولية والشجاعة وتضحياتها المستمرة رغم جسامة المآسي والأزمات التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي.

 

txt

تأجيل حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت لأجل غير مسمى

txt

أول تعليق من "حماس" على موقف الكويت تجاه العدوان على غزة

 

وقالت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح - في المؤتمر الدولي "المرأة في الإسلام..المكانة والتمكين" بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إنه في الوقت الذي نجتمع فيه لنستعرض مكانة المرأة في الإسلام تعيش المرأة الفلسطينية وضعا مزريا ومأساويا جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة .

وأضافت: أن العدوان الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باستهدافه المدنيين بصورة ممنهجة حيث شكل عدد الضحايا من النساء والأطفال حوالي 70 بالمئة.. مؤكدة حرص الكويت منذ بداية نشأتها ووضعها للأسس التشريعية للدولة على الاستناد إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوصت بحفظ وصون حقوق المرأة ومراعاتها ودعم رسالتها الإنسانية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن يثمر المؤتمر عن وضع خريطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية إضافة إلى تبني وثيقة شاملة بعنوان "وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام".

مواد متعلقة

الكويت تطالب المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة أي جهة تخل بالمواثيق الدولية في الحفاظ على البيئة

أول تعليق من "حماس" على موقف الكويت تجاه العدوان على غزة

الكويت ترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى مطار العريش لدعم غزة

عزام الصباح خلال مؤتمر المستثمرات العرب: الكويت تعطى اهتماما كبيرا للمبادرات الشبابية وتمثيل المرأة

سفير الكويت بمصر: "مساعداتنا للأشقاء الفلسطينيين ستصل تباعًا عبر جسر جوي"

الكويت تعلن قائمة المشاركين بالمهرجان الأول لفن النهام في الدمام|تفاصيل عن أهم فنون الخليج

الجريدة الورقية