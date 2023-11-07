جامعة الفيوم تختتم مهرجان أمير الشعراء العاشر

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان أمير الشعراء العاشر، على مستوى الكليات، للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب فى جامعة الفيوم ، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

استمرت المسابقة على مدار ثلاثة أيام، وخصص اليوم الأول لمسابقة شعر الفصحى، والثاني لمسابقة شعر العامية، واليوم الثالث للمنافسات النهائية فى المسابقتين، وضمت لجنة التحكيم كلًّا من الدكتور وليد الشيمى أستاذ النقد الادبي والبلاغة بكلية دار العلوم، والدكتور محمد دياب غزاوى استاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، والدكتور ايهاب المقراني، والدكتور عماد حمدى عبد الله الأساتذة بالقسم، وبحضور حسني الجارحي مدير عام رعاية الشباب، و لمياء كساب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.

قامت لجنة التحكيم بإعلان نتائج المسابقة، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، الطالب احمد عبد الناصر بكلية الآداب. وفيما يتعلق بشعر الفصحى، فاز بالمركز الأول: الطالب محمود أحمد عبد الله (الطب البشري)، والمركز الثاني: حازم مصطفي (التربية)، والمركز الثالث: دعاء عبد الله كيلاني (الصيدلة). وفي شعر العامية فاز بالمركز الأول: الطالب خالد رمضان علي (دار العلوم)، والمركز الثاني: احمد سامي (الطب البشري)، والمركز الثالث: عبد الرحمن حربي (الآداب).

وفي ختام المسابقة تم تكريم الفائزين، وإهداء شهادات تقدير لاعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لهم.

حفل استقبال الطلاب الجدد بالاثار

ومن جهه اخرى شهد الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر فعاليات الحفل الدكتور عبد الرحمن السروجي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد معتمد مجاهد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رشا طه عباس منسق الأنشطة الطلابية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب الجدد والقدامى بالكلية، وذلك اليوم الإثنين بالكلية.

استعرض الدكتور محمد كمال أقسام الكلية المختلفة ودورها فى إعداد خريج متميز وتقديم كافة الإمكانات المتاحة للطلاب وتشجعيهم على التميز العلمي والتميز فى الأنشطة الطلابية.

وقدم التهنئة للطلاب المتفوقين الذين تميزوا على مستوى الكلية الذين سوف تقدم لهم الكلية دورة مجانية فى برامج التسجيل والتوثيق ثلاثي الأبعاد.

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