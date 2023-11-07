محافظ قنا: وزارة التموين توافق على ضخ 70 طنًا من السكر يوميًا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن بدء توريد كميات كبيرة من السكر يوميا بسعر 27 جنيه للكيلوجرام بدءا من غدا الأربعاء، وسيتم توزيعها على منافذ المحافظة ، ومنافذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، المنتشرة بمدن وقرى المحافظة، يأتى ذلك في إطار مبادرة " خفض أسعار السلع " التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف المحافظ ، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وافق في اتصال هاتفي معه، علي ضخ 70 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيه للكيلوجرام، بمنافذ المحافظة.

وأشار المحافظ، إلي أن المحافظة تمتلك 58 منفذًا بيع علي مستوي المراكز و المدن، فضلا عن 106 مقر للجمعيات التعاونية الإستهلاكية .

متابعة أسواق مركز دشنا…

فى سياق ذي صلة، زار المحافظ، عدد من المحال التجارية بمركز دشنا، وذلك لمتابعة إلتزامهم بتخفيض أسعار السلع الغذائية بدشنا ، ضمن مبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

اثني محافظ قنا، خلال الجولة علي إلتزام عدد من السلاسل التجارية بالأسعار التي أقرتها المبادرة ، خاصة السلع التي تشملها المبادرة ، مثل ( الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى الدواجن والبيض) .

مشيرا إلي جانب تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية ، المتداولة بالمحال والسلاسل التجارية ، فإن المحافظة لديها ٦ منافذ بمركز دشنا ، بواقع منفذ بمقر الوحدة المحلية لمجلس المدينة ، و ٥ منافذ بمقار الوحدات المحلية لقري ( ابودياب غرب ، السمطا بحرى ، أبومناع بحرى ، ابو مناع غرب، فاو قبلي ) ويتم من خلالها بيع السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضه وتنافسيه ، حرصاً من المحافظة علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء .

ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية ، كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مشددا بضرورة متابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى بشأن توافر السلع وأسعارها ، مع تكثيف اللجان التموينية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع الغذائية