إمداد مجمعين للخدمات الحكومية بالأثاث بقرية السمطا شمال قنا

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ، بقرية السمطا بحرى التابعة لمركز دشنا والذان تم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة ، وذلك عقب توريد الأثاث والمعدات والأجهزة الخاصة بتشغيل كلا المجمعين.

بدأ المحافظ، جولته بمتابعة انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية ، واطمئن المحافظ من العاملين علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه بحسن معاملة الجمهور، مشيرا إلي أن المجمع سوف يقدم خدمات المركز تكنولوجى والسجل المدنى والشهر العقارى والبريد والتموين والتضامن الاجتماعي.

وتابع المحافظ جولته بالاطمئنان علي انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الزراعية بقرية السمطا ، موضحا أن المجمع تم إنشائه علي مساحة 330 م طبقا للنموذج رقم 2 الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويقدم المجمع خدمات الجمعيات الزراعية ، والخدمات البيطرية من خلال الوحدة البيطرية المُلحقة بالمجمع

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ 1683 مشروع بتكلفة 40 مليار جنيه يجري تنفيذها في 5 مراكز تضم 19 مجلس قروى و 87 قرية رئيسية و 722 نجع وعزبة ، و يستفيد من تلك المشروعات حوالى 1.5 مليون مواطن يقطنون الريف اى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و النائبة حنان عبدالمنعم عوض عضو مجلس النواب ، والعميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا ، و المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ، و احمد السيد وكيل وزارة التموين ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، و المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة ، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى ، و عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا