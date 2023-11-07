35 مُعدة لمواجهة الأزمات الطبيعية بمركز دشنا شمال قنا

عاين اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستعداد الكامل و مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي اي أزمة أو كارثة طبيعية.

قال المحافظ، إن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وعاين المحافظ، المركبات والمعدات والسيارات المصطفة بإجمالي ٣٥ مُعدة تنوعت ما بين « لودر، جليدر، قلاب،لودر زاحف، سيارات مياه، سيارات سلم كهربائي، سيارات بيك اب ودوبل كابينة، حاويات، جرارات زراعية ، سيارات إسعاف مجهزة »، كما تم المرور على جميع المعدات المصطفة، وتكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية للقيام بمهامها.

وأضاف المحافظ، أنه شارك في الاصطفاف كل من معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومرفق الإسعاف وشارك في تنظيم الاصطفاف إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، مشيرا إلي أنه تم حصر كافة المعدات والآلات الموجودة المستخدمة في عمليات الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة المعدات اللازمة لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار وتشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها في ظل دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية المستمرة .

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة حنان عبدالمنعم عوض عضو مجلس النواب، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.