دورة كشفية إرشادية للجوالة بجامعة الزقازيق

انطلقت بجامعة الزقازيق، فعاليات الأنشطة الطلابية للإدارات المختلفة، والتى تتضمن الدورة الكشفية الإرشادية للجوالة والخدمة العامة بالمركز الكشفي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق، للموسم الثانى على التوالى، والتي تنظمها إدارة الجوالة بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة.

وتهدف الدورة الكشفية إلى صقل المهارات الكشفية والإرشادية لجوالى وجوالات الجامعة ضمن خطة تدريب المركز الكشفى.

يأتي ذلك في إطار إهتمام الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، بالدور التفاعلي للطلاب وكيفية القيام بدور قيادي سواء دور الطالب كقائد أو مساعد قائد لوحدات الجوالة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق.

وبالتزامن مع الدورة الكشفية بدأت فعاليات دورة الأسر، والتى تنظمها إدارة الأسر بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، حيث تستمر فى الفترة من السبت الموافق ٤/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٩/١١/٢٠٢٣م ، من خلال العديد من الأنشطة ( الثقافية والاجتماعية ) مثل: الشطرنج وتنس الطاولة وخمسيات كرة القدم، وأنشطة دينية وحفظ قرآن كريم وحديث ودوري معلومات.