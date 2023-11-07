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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شبانة يكشف سر الرسائل المجهولة للخطيب بسبب فتوح

الخطيب رئيس النادي
الخطيب رئيس النادي الأهلي

 كشف الإعلامي محمد شبانة عن تلقي الكابتن محمود الخطيب لبعض الرسائل من مجهولين تحذره فيها من التعاقد مع أحمد فتوح الموقوف من قبل إدارة نادي الزمالك والمعروض حاليًا للبيع.

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شبانة يكشف سر المليون دولار التي تسببت في انفجار أزمة فتوح مع الزمالك

 وقال شبانة في تصريحات إذاعية أن الرسائل المجهولة التي أرسلت لرئيس النادي الأهلي احتوت على كشف بكل أخطاء وخطايا أحمد فتوح مع الزمالك خلال الفترة الماضية وأن سلوكيات اللاعب لن تتغير حتى لو انتقل للنادي الأهلي.

 واختتم شبانة بأن الرسائل نصحت الخطيب بعدم التعاقد مع اللاعب مستقبلًا.

 سر المليون دولار التي تسببت في مضاعفة عقوبة فتوح:

 كشف الإعلامي محمد شبانة عن توصل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق مع أحمد فتوح، نجم الفريق، لتجديد تعاقده مقدمًا عرضًا كبيرًا قبل أيام قليلة من أزمة رحيله عن معسكر مباراة زد.

 وقال شبانة إن مجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب قد اجتمع مع اللاعب قبل أيام وتم عرض عليه مبلغ مليون دولار كاش مقدم تعاقد إضافة إلى مساواته بعقد زيزو كأعلى قيمة تعاقد في الفريق بخلاف العقود الإعلانية على أن يتم تفعيل هذا الاتفاق خلال الأيام الجارية.

 وأضاف شبانة أن الإدارة فوجئت بتصرف اللاعب ومغادرته للمعسكر بالرغم من العرض الضخم الذي قدم له وهو ما تسبب في غضب الإدارة واتخاذها قرارًا حاسمًا بوقف التفاوض مع اللاعب وعرضه للبيع خلال الانتقالات القادمة.

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