203 مواطنين يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، عددًا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، إذْ بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 203 مواطنين.

تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للكثير من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

أكد محافظ سوهاج حرص المحافظة عقد اللقاء الجماهيري بصورة اسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنون من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

أشار "الفقي" إلى إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وحل شكواهم.