غداً.. جامعة سوهاج تنظم ندوة توعوية عن "مخاطر الأمن القومي"

تنظم غداً جامعة سوهاج تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، و بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الثالثة والخمسون، لتوعية شباب الجامعات بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي، وذلك بالمركز الدولى للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضح النعماني انه سيحاضر بالندوة اللواء الدكتور أسامه الجمال مدرس بأكاديمية ناصر العسكرية، حيث ستتناول الندوة أهمية التوعية بقضايا الأمن القومي المصري، ودور الشباب في الحفاظ عليه، وتوعية الطلاب بكيفية مواجهة المخططات التى تستهدف امن الدولة المصرية، و التحديات الأمنية القومية الداخلية والخارجية.

والمركز الإعلامي للجامعة إذ يتشرف بدعوة السادة الأفاضل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، للحضور والمشاركة في فعاليات الندوة.