استمرار أعمال تطوير مستشفى دشنا فى قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مستشفى دشنا المركزي، شمال قنا، والاطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائبة حنان عبدالمنعم عوض، عضو مجلس النواب، والدكتور راجي تاوضروس، مدير إدارة الأمراض المستوطنة بمديرية الصحة، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ومسئولي الشركة المنفذة للمستشفى.

أقسام المستشفى …

استمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمستشفى، المقامة على مساحة ٥٠٤٥ م٢، بطاقة استيعابية ١٠٧ أسرة ( ٦٩ سرير إقامة، ٢٧ سرير عناية، ١١ حضانات مبتثرين )، فضلًا عن قسم الاستقبال والطوارئ، و٤ معامل تحاليل، قسم العلاج الطبيعي، بينما يضم الطابق الأول للمستشفى، و٤ غرف عمليات، غرفة إفاقة، غرفة تجهيز مرضى، وقسم الولادة الطبيعية، وقسم العناية المتوسطة، وقسم الحضانات، بنك الدم، قسم المناظير.

ووجه محافظ قنا، سرعة الانتهاء من تنفيذ وتجهيز المستشفى تمهيدًا لدخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمنى المقرر لأعمال الإنشاء.

ولفت المحافظ إلى أن مشروع إحلال وتجديد مستشفى دشنا المركزي يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين.