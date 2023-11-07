جنوب السودان: تطور ملحوظ لمؤسسات التعليم العالي في عهد السيسي

أشاد الدكتور جابرييل تشانجسون تشانج، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، بالتطور الملحوظ الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي بمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ووجه وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان الشكر لمصر حكومة وشعبًا على ما تقدمه من دعم لحكومة جنوب السودان، ورعاية للطلاب وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

ونوه وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان بتميز العلاقات بين البلدين، معربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات العلمية المصرية في النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان.

التعليم العالي المصري تقدم كل الدعم للطلاب السودانيين:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب السودانيين الدارسين في الجامعات المصرية في كل التخصصات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وزير التعليم العالي عمق العلاقات التي تربط بين مصر وجنوب السودان، وأن مصر تولي أفريقيا اهتمامًا خاصًا، وبصفة خاصة دول حوض النيل، مؤكدًا حرص مصر على تعظيم ومضاعفة أوجه التعاون معها، وأنها حرصت على إرساء علاقات تعاون وثيقة مع جنوب السودان.

وأشار وزير التعليم العالي إلى التوجه الثابت للدولة المصرية لدعم جنوب السودان في شتى القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها بجنوب السودان لتبادل الخبرات، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل ودعم القدرات بجنوب السودان في مختلف المجالات.

ولفت وزير التعليم العالي إلى البرنامج التنفيذي المُوقع بين البلدين؛ بهدف مشاركة الأساتذة والباحثين المصريين في عمليات التدريب بجامعات جنوب السودان، وإجراء البحوث التطبيقية المُشتركة، وقيام المُتخصصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا فى البلدين بتبادل الزيارات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من تقديم منح دراسية لطلاب جنوب السودان في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة الكامل لتقديم التيسيرات اللازمة للطلاب الدارسين بمصر.

