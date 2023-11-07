إعادة رصف طريق نجع حمادي ــ أبوتشت شمال قنا

عاين اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف طريق نجع حمادى - أبوتشت الزراعي ، شمال قنا.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وصالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة لمشروع الكوبرى .

أوضح محافظ قنا، أنه يجرى رصف الطريق بطول ١٦ كم ، بداية من قرية كوم البيجا حتي قرية أبوشوشة ، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بنسبة تنفيذ بلغت ٢٥٪ .

ووجه بسرعة نهو أعمال الرصف طبقا للخطة الزمنية المعلنه، وبمواصفات ومعايير الجودة ، مؤكدا حرصه علي إجراء جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءتها ، سواء الطرق الإقليمية أو الداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ونوه المحافظ، أن المحافظة حريصة علي رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية ، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين ، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن ذلك تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وبرامج تنمية الصعيد ، مؤكدا علي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات به.