الأولمبية تعتمد مشاركة منتخب الناشئات للكرة الطائرة ببطولة أفريقيا بنيجيريا

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة منتخب الناشئات تحت 17 عام في بطولة أفريقيا المقرر إقامتها في مدينة أبوجا بدولة نيجيريا.

وتتكون بعثة منتخب الناشئات للكرة الطائرة من 20 فرد تضم 12 لاعبة و6 أفراد جهاز فني وطبي وإداري ورئيس للبعثة بجانب حكمه مرافق للبعثة.

وتغادر بعثة منتخب الناشئات للكرة الطائرة يوم 30 نوفمبر الجاري للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر القادم في مدينة أبوجا بنيجيريا.

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.