الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عمرو مصطفى يفتتح التسجيل في مباراة غزل المحلة والقناة

غزل المحلة
غزل المحلة

افتتح عمرو مصطفى لاعب غزل المحلة سجل  التهديفي لمباراة غزل المحلة و القناة في المباراة الجارية على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 7 في دوري المحترفين.

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أحرزعمرو مصطفي الهدف الأول في الدقيقة 45   من الوقت بدل ضائع من اللقاء .

تشكيل القناة الرسمي لمباراة غزل المحلة

في حراسة المرمي : محمد علاء الدين .

في حط الدفاع : محمود البدري_  هشام رأفت _ مصطفي معوض _  أسامة الليبي.

في خط الوسط : محمود عبد الحكيم _ أحمد حسن _  محمود حرشة _  محمد يسري .

في خط الهجوم : أكرم عبد ربة _ كيدي ناسان .

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة القناة

عمرو شعبان في حراسة المرمى

خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري

خط الوسط : محمود غالي ، محمد حجازي ، محمد جابر

خط الهجوم : عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو>

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