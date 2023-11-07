عمرو مصطفى يفتتح التسجيل في مباراة غزل المحلة والقناة
افتتح عمرو مصطفى لاعب غزل المحلة سجل التهديفي لمباراة غزل المحلة و القناة في المباراة الجارية على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 7 في دوري المحترفين.
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أحرزعمرو مصطفي الهدف الأول في الدقيقة 45 من الوقت بدل ضائع من اللقاء .
تشكيل القناة الرسمي لمباراة غزل المحلة
في حراسة المرمي : محمد علاء الدين .
في حط الدفاع : محمود البدري_ هشام رأفت _ مصطفي معوض _ أسامة الليبي.
في خط الوسط : محمود عبد الحكيم _ أحمد حسن _ محمود حرشة _ محمد يسري .
في خط الهجوم : أكرم عبد ربة _ كيدي ناسان .
تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة القناة
عمرو شعبان في حراسة المرمى
خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري
خط الوسط : محمود غالي ، محمد حجازي ، محمد جابر
خط الهجوم : عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو>