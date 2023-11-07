الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

عالية البروتين| حضّري سلطة الكينوا بالحمص

سلطة الكينوا بالحمص
سلطة الكينوا بالحمص

تفضل الأمهات تحضير أطباق مختلفة من السلطة الشهية بجانب الأطباق الرئيسية والفرعية لتقدم وجبة غذائية متكاملة العناصر على مائدة السفرة.

وتعد سلطة الكينوا بالحمص غنيه بالبروتين مما يجعلها من أفضل أنواع السلطات سهلة التحضير.

حضري طبق السلطة بمكونات صحية متنوعة من الكينوا، والحمص، وحبّ الرمان، وجبنة الفيتا، وبمزيج من الصوص الرائع بدبس الرمان، جربيها واستمتعي بطعمها الخفيف وفوائدها الغذائية العالية البروتين.

 

المقادير

- مقادير التتبيلة :

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

دبس الرمان : ملعقة كبيرة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- كينوا : ربع كوب (مطبوخة)

- حمص : 40 غراماً (حبّ نيء)

- جبنة الفيتا : 15 غم

- النعناع : ملعقة صغيرة (طازج)

- الرمان : 15 غم (حبّ)

- ورق السبانخ : كوب

طريقة التحضير

في طبق التقديم، ضعي أوراق السبانخ بطرف الطبق بشكل طولي.

وزعي الكينوا المطبوخة بجانب السبانخ، ثم حبّ الرمان، ثم الحمص النيء المسلوق، وأوراق النعناع الطازجة.

لتحضير صوص التتبيلة: في برطمان صغير، ضعي زيت الزيتون، وعصير الليمون، ودبس الرمان، والملح، والفلفل الأسود، وأغلقي البرطمان، ورُجّي المكونات جيداً حتى تتجانس.

أضيفي مكعبات جبنة الفيتا فوق أوراق السبانخ، واسكبي مزيج صوص التتبيلة، ثم قدمي السلطة فوراً.

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