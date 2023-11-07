ختام دورة التخطيط الإستراتيجي بالبحر الأحمر

اختتم ظهر اليوم كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر دورة التخطيط الاستراتيجي بقاعه التدريب بالديوان العام والتي استمرت لمده ثلاث ايام حاضر خلالها الدكتور ياسر خليل مدير الاكاديميه المهنيه للمعلمين بالبحر الاحمر وعضو مجلس القومي للمراة.

وأكد سليمان على أهمية التخطيط الاستراتيجي ليس في اماكن العمل فقط ولكن مختلف مناحي الحياة فان الفكر المبني على التعلم يستشرف المستقبل ويحدد الاليات المناسبه لمواجهة اي تحدي او مخاطر مستقبلية.

من جانبه شكر دكتور ياسر خليل قيادات ديوان عام المحافظة لتوفير تلك الدورات التدريبية لثقل مهارات العاملين وخلق شبكه كوادر قيادية جديدة للتواصل الفعال بين المتدربين وقيادتهم وذلك من خلال الممارسات العلمية واضافة مهارات وخبرات جديدة لاستخدامها في انجاز اعمالهم بالطريقه العلمية والعملية السليمة.

و فى نهايه اللقاء سلم سليمان شهادات الاجتياز للمتدربين شاكرا دور ادارة التدريب بديوان عام محافظة البحر الأحمر برئاسة الدكتورة رشا خميس على الجهد المبذول لانجاح البرنامج التدريبي السنوى.