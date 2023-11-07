تشغيل محطة صرف جزيرة الحمودي فى قنا

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بجزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد محافظ قنا، أن محطة رفع صرف صحي جزيرة الحمودي مقامة علي مساحة ٥٥٠ متر ، بقدرة ٧٠ لتر / ثانية ، وتتكون من محطة الرفع التي تضم ٣ طلمبات ، و شبكة انحدار بطول ١١٣٧٠ متر ، وخط طرد لصرف مياه المحطة إلي محطة رفع فاو قبلي بطول ٦٧٠ متر و قطر ٣١٥ مم .

إطلاق إشارة التشغيل

وأضاف الداودي، أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها ، وذلك من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة ، لتحسين معيشة المواطنين ، مؤكدا أن محافظة قنا تشهد كم كبير من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة ، ويأتي علي رأس تلك المشروعات ، مشروعات الصرف الصحي وتوصيله لكافة القرى بعد عقود من عدم توافر الخدمة بها .

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والعميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا ، و المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ، و احمد السيد وكيل وزارة التموين ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، و المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة ، و حافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.