البحر الأحمر تناقس البدائل المقترحة لمسار الخط الثالث للقطار السريع" قنا - الغردقة"

ترأس اللواء محمد البنداري - سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ظهر اليوم، الجلسة الثانية لمناقشة البدائل المقترحة لمسار الخط الثالث للقطار السريع ومراجعة خط السير المقترح من وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بحضور اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء طارق عبد الجواد المشرف علي مشروع القطار السريع بوزارة النقل، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، و بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة .

خلال الجلسة أكد السكرتير العام علي ضرورة التنسيق بين التخطيط العمراني ، وشبكات المرافق ، الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والتليفونات والغاز لإعداد مقترحات تعديل خط سير القطار بما لا يتعارض مع الكتلة السكانية والمرافق العامة ، علي أن يتم تسليم تلك المقترحات لإدارة الشبكات والمرافق بالمحافظة ، مشددا علي كافة الجهات المعنية بضرورة تسقيط المرافق علي خط سير القطار ، وتسليم الخرائط في اسرع وقت ممكن .

يذكر أن الخط الثالث من القطار السريع المزمع تنفيذه يمتد من محافظة قنا حتي مدينة الغردقة و يشمل٣ محطات بالمحافظة الساحلية ( الغردقة _ سهل حشيش _ سفاجا ) وسيساهم في زيادة الحركة السياحية بالإضافة إلي نقل الركاب والبضائع من محطة الحاويات جنوب ميناء سفاجا البحري .