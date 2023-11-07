الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مجلس الوزراء يستجيب لشكوى تأخر إجراءات الإفراج عن شحنات القمح

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

استجاب مجلس الوزراء لشكوى قدمها أحد المستثمرين تضمنت تأخر إجراءات الإفراج عن شحنات القمح، وتم التحقيق في الشكوي خلال  ٤٨ ساعة من تقديمها.

وصدرت التوجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الشحنات الموجودة في ميناء الوصول، كما تم التنسيق بين الجهات المختصة والبنوك لسرعة إنهاء الإجراءات والمعوقات أمام الشحنات الواردة.

وكان المستثمر قد استغاث برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طالباً سرعه الإفراج عن الشحنات.

وصرح مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، بأن التوجيهات صدرت بسرعة الإفراج عن الشحنات وبحث موقف غرامات التأخير.

 

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