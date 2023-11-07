رئيس جامعة سوهاج يناقش الاستعدادات الخاصة بمهرجان "سوهاج مدينة الفنون"

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعه سوهاج، وفداً من أعضاء مجلس اداره اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده رئيس الإتحاد ورئيس مؤسسة دار المعارف؛ لمناقشة آليات تتفيذ مهرجان سوهاج مدينة الفنون والثقافة، والذي ينفذ بالتعاون مع كلاً من وزارة الثقافة والمحافظة وجامعة سوهاج، وذلك في ٥ ديسمبر القادم.

وأوضح النعماني، أن الاجتماع تناول الاستعدادات الخاصة بمهرجان أسبوع سوهاج مدينة الفنون والثقافة، والذي سيتضمن أقامة معرض للكتاب بنادي المحليات، بمشاركة كبري دور النشر المصرية، أقامة حفلات فنية وندوات أدبيه بمشاركة أشهر الكتاب المصريين، وتنفيذ مسابقة لأختيار أفضل الأعمال الأدبية من شباب محافظة سوهاج ونشرها مجاناً.

وأضاف النعماني، أن الاجتماع تناول ايضاً مناقشة آليات عقد بروتوكول تعاون بين الطرفين لتنفيذ معارض للكتاب وورش عمل بالجامعة، الي جانب ان يتولي اتحاد الناشرين طبع كافة المطبوعات التي تقوم الجامعة بتنفيذها.

وفي ختام اللقاء اهدي سعيد عبده رئيس الإتحاد للدكتور حسان النعماني مصحفاً تكريماً له وتقديراً لمجهوداته