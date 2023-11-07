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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل وادي دجلة الرسمي لمباراة بروكسي في دوري المحترفين

وادي دجلة
وادي دجلة

أعلن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة، عن التشكيل الرسمي لمباراة بروكسي مساء اليوم الثلاثاء  على ستاد  بروكسي ضمن منافسات الجولة السابعه في دوري المحترفين .

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تشكيل وادي دجلة الرسمي لمباراة بروكسي 

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يدخل وادي داجلة مباراة بروكسي محتلا المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط ، فيما يدخل بروكسي مباراة وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط .

موعد مباراة وادي دجلة وبروكسي في دوري المحترفين 

بدأت المباراة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 3,30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة وبروكسي 

من المقرر ان يذاع مباراة بروكسي وادي دجلة عبر البث الحي عبر صفحة بروكسي في دوري المحترفين .

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