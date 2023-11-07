تشكيل القناة الرسمي أمام غزل المحلة في دوري المحترفين
أعلن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق القناة ، عن التشكيل الذي يخوض لقاء غزل المحلة في اللقاء المرتقب مساء الثلاثاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة في دوري المحترفين .
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تشكيل القناة الرسمي لمباراة غزل المحلة
- في حراسة المرمي : محمد علاء الدين .
- في حط الدفاع : محمود البدري_ هشام رأفت _ مصطفي معوض _ أسامة الليبي.
- في خط الوسط : محمود عبد الحكيم _ أحمد حسن _ محمود حرشة _ محمد يسري .
- في خط الهجوم : أكرم عبد ربة _ كيدي ناسان .
تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة القناة
- عمرو شعبان في حراسة المرمى
- خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري
- خط الوسط : محمود غالي ، محمد حجازي ، محمد جابر
- خط الهجوم : عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو
البدلاء : محمود الحضري ، أحمد مجدي ، عبد الله بيكا ، أحمد سوداني ، محمد أبو الحمد ، خالد الإخميمي ، محمود مسعد ، مجدي صبري ، تشارلز باسي