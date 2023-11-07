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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل القناة الرسمي أمام غزل المحلة في دوري المحترفين

القناة
القناة

أعلن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق القناة ، عن التشكيل الذي يخوض لقاء غزل المحلة في اللقاء المرتقب مساء الثلاثاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة في دوري المحترفين .

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تشكيل القناة الرسمي لمباراة غزل المحلة 

  • في حراسة المرمي : محمد علاء الدين .
  • في حط الدفاع : محمود البدري_  هشام رأفت _ مصطفي معوض _  أسامة الليبي.
  • في خط الوسط : محمود عبد الحكيم _ أحمد حسن _  محمود حرشة _  محمد يسري .
  • في خط الهجوم : أكرم عبد ربة _ كيدي ناسان .

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة القناة 

  • عمرو شعبان في حراسة المرمى
  • خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري
  • خط الوسط : محمود غالي ، محمد حجازي ، محمد جابر
  • خط الهجوم : عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو

البدلاء : محمود الحضري ، أحمد مجدي ، عبد الله بيكا ، أحمد سوداني ، محمد أبو الحمد ، خالد الإخميمي ، محمود مسعد ، مجدي صبري ، تشارلز باسي

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