الإنتهاء من 67% من إنشاءات كوبري أبوشوشة بقنا

إطلع اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، على الاعمال الإنشائية بكوبري أبوشوشة العلوي بمركز أبوتشت ، شمال قنا، الذي يجري تنفيذه أعلى مزلقان السكة الحديد ، وذلك للإطمئنان علي معدلات تنفيذ الكوبري.

وأكد المحافظ، أن الكوبري يجرى تنفيذه أعلي مزلقان السكة الحديد بقرية أبوشوشة ، بطول ٥٥٧ متر ، و عرض ١٥.٧ متر ، بواقع ٢ حارة مرورية في كل اتجاه ، بنسبة تنفيذ بلغت ٦٧٪، لافتًا إلى أن الكوبري، يُجري تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري ، مشددا علي ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة عدد العاملين للإنتهاء من تنفيذ الكوبرى ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن ، مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ ، حتي يتسني للمواطنين الإستفادة من الكوبرى في تيسير حركة تنقلاتهم .

ولفت المحافظ، إلى أن الكوبرى سوف يساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام ، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى.

ونوه أن المحافظة شهدت في الفترة الماضية طفرة كبيرة في قطاع الكبارى حيث تم إنشاء عدد من الكبارى أعلى خط السكة الحديد، منها «كوبرى نجع حمادى العلوى» بمرحلتيه الأولى والثانية، وكوبرى المعنا العلوى، وكوبرى قوص العلوى، بالإضافة إلى تطوير الكوبرى العلوى أعلى محطة سكك حديد قنا، هذا بالإضافة إلى محور الشهيد الرائد باسم فكري بطول ١٩ كم على النيل ، وإلي جانب كوبرى أبوشوشة العلوي.

وأوضح المحافظ، أن محافظة قنا تشهد حاليا تنفيذ محور ( أبوتشت - دار السلام بطول ٢٨ كم ) - و محور دشنا - الوقف بطول ٨ كم ، و كوبري كوم يعقوب أعلي السكة الحديد بأبوتشت ، و كوبرى فرشوط أعلي السكة الحديد .

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و صالح محمد مدير مديرية الطرق والنقل، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة لمشروع الكوبرى .