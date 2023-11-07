عبدة يحيي يقود هجوم غزل المحلة أمام القناة في دوري المحترفين

أعلن خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة القناة في المباراة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد غزل المحلة في الجولة السابعة من دوري المحترفين .

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وجاء التشكيل كالتالي

عمرو شعبان في حراسة المرمى

خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري

خط الوسط : محمود غالي ، محمد حجازي ، محمد جابر

خط الهجوم : عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو

البدلاء : محمود الحضري ، أحمد مجدي ، عبد الله بيكا ، أحمد سوداني ، محمد أبو الحمد ، خالد الإخميمي ، محمود مسعد ، مجدي صبري ، تشارلز باسي.

موعد مباراة غزل المحلة و القناة في دوري المحترفين

تبدأ مباراة غزل المحلة والقناة بعد قليل في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات النافلة لمباراة غزل المحلة و القناة

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة وبطولة دوري المحترفين .