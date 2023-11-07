تشغيل مستشفي أبوتشت شمال قنا مطلع العام الجديد

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمبني مستشفي أبوتشت العام ،شمال قنا، وذلك تمهيدا لإفتتاحها وتشغيلها تجريبيا مطلع العام المقبل.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و الدكتور راجي تاوضروس مدير إدارة الأمراض المستوطنة بمديرية الصحة، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ، و مسئولي الشركة المنفذة للمستشفي

وعاين المحافظ، أقسام المستشفي ، واطمئن علي مستوي التشطيبات وتوصيل شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي و الكهرباء ، وشبكة الإطفاء الذاتي ، وشبكات الغازات ، مشددا علي ضرورة تكثيف العمل للإنتهاء من تنفيذ المستشفي طبقا للجدول الزمني المحدد، موجها بضرورة التنسيق مع القطاع العلاجي بوزارة الصحة لتجهيز المستشفي بأحدث الأجهزة الطبية وأعمال الفرش والأثاث وذلك بالتوازي مع أعمال التشطيبات النهائية بالمبني ، استعدادا لبدء التشغيل التجريبى للمستشفي ، لتصبح المستشفى صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية تليق بأبناء مركز أبوتشت .

وبيّن المحافظ، أن المستشفي مقامة علي مساحة ٤٥٠٠ م، بسعة ١١٨ سرير ( ٨٠ سرير إقامة بمختلف التخصصات، ١٥ سرير إقامة نساء وولادة، ٨ أسرة عناية مركزة، ١٥ حضانات مبتثرين ) ، كما تضم المستشفي ٢٢ عيادة و ٣ صيدليات بقسم العيادات الخارجية ، و ٨ أسرة للأطفال حديثي الولادة ، و ٣ أسرة إنعاش و ٣ أسرة كشف ، و ٣ أسرة ملاحظة ، و ٤ أسرة فرز ، و سرير عزل بقسم الاستقبال والطوارئ ، وكذلك تضم المستشفي غرفة أشعة مقطعية ، و ٢ أشعة سينية ، و غرفة موجات صوتية ، بالإضافة إلي ٥ معامل ( كيمياء - بكتريولوجي - هيماتلوجي - متوطنة - بنك الدم ) ، و قسم الغسيل الكلوي ويضم ٣٦ ماكينة ، و قسم العمليات ويضم ( ٤ غرف عمليات - ٦ أسرّة افاقة ، كما تضم المستشفي سكن للأطباء والممرضين بسعة ٣٤ سرير، بالإضافة إلي قسم الخدمات المساندة ويشمل ( المغسلة - التعقيم المركزي - المطبخ - المخازن - ورش - المشرحة - المسجد - خدمات العاملين - المخلفات ) .

وأضاف المحافظ، أن مشروع أحلال وتجديد مستشفي أبوتشت العام ، يأتي ضمن المشروع القومي وخطة الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية ، وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة ، التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في جميع المجالات.

ونوه المحافظ، أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين .