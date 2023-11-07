"المشاركة السياسية والمواطنة " ندوة بإعلام الغردقة

عقد مركز النيل للإعلام بالغردقة ندوة بعنوان "المشاركة السياسية والمواطنة "، للاخصائين الاجتماعيين و النفسيين بادارة الغردقة التعليمية، وذلك في اطار فعاليات حملة "صوتك مستقبلك .. انزل و شارك " التي يتبناها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات

وافتتحت الندوة الكاتب الصحي محمد السيد مدير مكتب جريدة المصرى اليوم، بالبحر الأحمر بكلمة حول اهمية و مدى دقة و حساسية الوضع السياسي الراهن و الذى يستدعى اجراءات حاسمة لتحافظ على تماسك الدولة المصرية و تضمن استمرارية قيادتها للكيان العربى، واولى خطوات دعم الافراد لوطنهم هو ايجابيتهم، وايجابية السلوك و التفكير و التى تعد اولى لبنة فى المواطنة الحقة... فالمشاركة الإيجابية في المرحلة الراهنة هى دعم لمستقبل الوطن و واجب اساسي لكل فرد ... فالمواطن هو الشريك الاساسي و الاول في عملية تعزيز الامن و الاستقرار و التصدى للتطرف الفكرى والتوجهات المُناهضة لقيم مجتمعنا المصري.

وتطرق الحوار إلى ماهية المشاركة وأهميتها و دور المواطن في صناعة القرار الرشيد من أجل مستقبل أفضل خاصة فى ظل هذه المرحلة الحرجة التي تتعرض لها مصر حيث تتربص بها التحديات والتهديدات من اكثر من جهة طمعا فى دورها القيادى كدولة محورية ذات سيادة وقرار في المنطقة العربية و الافريقية .

وفى نهاية الحوار تم التأكيد على أن الاختيار هو قرار حر يرجع الى مدى الاقتناع بالبرامج الانتخابية المطروحة للمرشحين اما المشاركة فهى حق اصلى و مشروع واجب على كل فرد يعيش تحت مظلة مصر.

يأتي ذلك ضمن فعاليات حمله (صوتك مستقبلك.. انزل وشارك) والتي تمتد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بكل المراكز والمجمعات التابعه للهيئة العامه للاستعلامات

كما عقد مجمع اعلام الغردقه اليوم الثلاثاء ندوه بعنوان (دور المرأة في المشاركة السياسية) بجمعيه الامل وقام بالقاء المحاضرة، والدكتورة مروى حمدي عضو المجلس القومى للمرأة، والتي تحدثت عن الدور الأساسي والفعال للمرأة في المشاركة السياسية واهمية الايجابية السياسية وتأثيرها علي النهوض بالمجتمع ككل وضروره المشاركه في الانتخابات والاختيار بعد التأكد من صلاحيه المرشح والاقتناع بالبرامج الانتخابيه للمرشح التي سيتم اختياره فالمشاركه هي واجب وطني وحق مشروع للجميع