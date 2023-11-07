الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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متخصص في الشأن الإسرائيلي: سلطات الاحتلال تواصل منهج الإبادة الجماعية لغزة

غزة
غزة

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إنَّ غزة تشهد دمارًا، وسلطات الاحتلال تستمر في منهج الإبادة الجماعية، فهذه الحكومة المتطرفة لن يكون لها مكانًا في إسرائيل بمجرد انتهاء الحرب.

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دولة الاحتلال ستدفع ثمن الإخفاق في يوم 7 أكتوبر

وأضاف “مطاوع” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا ينوز”، أنَّ دولة الاحتلال ستدفع ثمن الإخفاق في يوم 7 أكتوبر وستدفع ثمن الانقسام داخل اليهود، وستفعل كل ما يمكن أن يعرقل أي مسار لانتهاء الحرب.

انتهاء الحرب

ونوه المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إلى أنَّ الجزء الأساسي لإيجاد مسار سياسي أن يبتعد “نتنياهو” عن الحكم، فالوضع السياسي لا يشهد أي تحرك فعلي حقيقي الآن، لأن أي حلول سياسية، لن تحدث إلا بعد انتهاء الحرب.

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