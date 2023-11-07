"الشائعات وأثرها على المشاركة في الانتخابات" ندوة بالوادي الجديد

عُقدت ندوة في مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد حول "الشائعات وأثرها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك".

وتمت إدارة اللقاء من قبل دعاء سعد القائم بأعمال مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد وجريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للاعلام، وشارك فيها جمهور متنوع من القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

تحدثت الدكتورة فاطمة الزهراء طه، أستاذة الإعلام السياسي والرأي العام بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، ودارت الندوة حول عدة محاور، منها مفهوم الشائعات وأنواعها وأثرها على المجتمع والحالة النفسية للمواطن وأثرها على تماسك الوطن وتحقيق الاستقرار، وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحفاظ على المكتسبات، والانتخابات الرئاسية كعقد اجتماعي لتفويض رئيس يدير شؤون الوطن، والتحديات التي تواجهها مصر داخلياً وخارجياً، وريادة مصر في الشرق الأوسط، وسبل الحفاظ عليها. وكما دارت المناقشات حول كيف يفرق المواطن بين الشائعة والحقيقة وتأثيرها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكتورة فاطمة الزهراء طه

وتطرقت الدكتورة فاطمة الزهراء طه خلال الندوة إلى فهم الشائعات وأهميتها في المجتمع، حيث تعتبر الشائعات أداة اجتماعية تستخدم لنشر المعلومات غير المؤكدة وغالبًا ما تكون سلبية أو مضللة.

وأشارت الدكتورة فاطمة إلى أن الشائعات قد تؤثر بشكل كبير على عملية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث يمكن أن تكون لها تأثير سلبي على ثقة الناخبين في العملية الانتخابية وتشويه صورة المرشحين. وتحث الدكتورة فاطمة على ضرورة التصدي للشائعات من خلال تعزيز الوعي العام وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين.

وأشارت الدكتورة إلى أنه يجب تعزيز دور وسائل الإعلام في مكافحة الشائعات من خلال نشر الأخبار الموثوقة والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها. كما تحدثت عن أهمية تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية وتشجيع الحوار المفتوح والشفافية للحد من انتشار الشائعات.

وتفاعل الجمهور المشارك في الندوة بإثارة العديد من الأسئلة والملاحظات حول كيفية التصدي للشائعات ودور المواطن في مكافحتها. وتم التأكيد على أن الشائعات ليست قوة لا يمكن التصدي لها، بل يمكن تحقيق هذا من خلال تعزيز الوعي والمعرفة وتوفير الحقائق الصحيحة للجمهور.

وأكدت دعاء سعد القائم بأعمال مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد بأن بتلك الندوة، يسعى مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد إلى توعية الجمهور بأهمية التصدي للشائعات وتأثيرها على المشاركة في العملية الديمقراطية، وتحفيز المواطنين للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية من خلال التوعية والتثقيف. وهذا يعزز الديمقراطية ويساهم في بناء مجتمع يعتمد على الحقائق والمعرفة.

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد