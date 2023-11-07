صممت للعمليات السرية.. 10 معلومات عن الغواصة النووية الأمريكية “USS Florida”

نقلت بلومبيرج عن مسؤولين أمريكيين، وصول الغواصة الهجومية USS Florida التي تعمل بالطاقة النووية إلى منطقة الخليج، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، انضمام غواصة نووية أمريكية جديدة إلى حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنَّ الغواصة النووية من فئة "أوهايو".

القيادة المركزية الأمريكية

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على حسابها في منصة “إكس”، تويتر سابقا، أمس الاثنين، أنَّ الغواصة ستنضم لحاملتي الطائرات “آيزنهاور” و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما المنتشرة في المنطقة للجيش الأمريكي.

10 معلومات عن غواصة أوهايو النووية

1- تعد ضمن الغواصات الضخمة الرادعة للأسلحة النووية.

2- الغواصة لديها القدرة على إطلاق الصواريخ البالستية.

3- تطلق الغواصة صواريخ كروز.

4- من أكبر غواصات الصواريخ الباليستية في العالم.

5- تستطيع كل غواصة أن تحمل 24 صاروخ ترايدنت النووي.

6- تحمل العديد من الأسلحة التقليدية.

7- صممت للعمليات السرية والقتال تحت الماء.

8- لديها القدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر.

9- تمّ بناء 18 غواصة من هذه الفئة بين عامي 1976 و1997.

10- ولا يزال نحو 14 منها في الخدمة حاليًا.