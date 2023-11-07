رصد 430 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والسويس بقصد الإتجار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمى شرطة (ثان العامرية بالإسكندرية – الجناين بالسويس).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية

أسفرت الجهود فى مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (230 طربة من مخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جراما).

وفى مديرية أمن السويس تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجناين .. وبحوزته ( 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 2 كيلو جرام).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,850,000) جنيه تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء