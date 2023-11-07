الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التحالف الوطني: تدفق المساعدات إلى رفح رسالة إنسانية للعالم

وصول المساعدات لقطاع
وصول المساعدات لقطاع غزة

قال عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تدفق المساعدات والشاحنات المرسلة إلى معبر رفح والمتطوعين، يعتبر رسالة إنسانية جديدة وكبيرة دعمًا لأهالي غزة.

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القضية الفلسطينية

وأضاف “عبدالرحمن” خلال مداخلة هاتفية عبر على “إكسترا نيوز” أنه منذ اندلاع الأحداث واستشعار الدولة المصرية بأهمية دورها تجاه القضية الفلسطينية، قام التحالف بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على عدة محاور، وهي رصد الاحتياجات وتلبيتها، وتحريك المساعدات بإستراتيجيات معينة تناسب الظرف، وكذلك دعم وحشد الشباب لتوصيل المساعدات.

وصول المساعدات لأهالي غزة

وتابع: “نجحت الضغوط المصرية وشباب التحالف في زحزحة الموقف الإسرائيلي وفتح المعبر ومواصلة الجهود، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والسير خلف الجهود السياسية، مع التوسع في وصول المساعدات لأهالي غزة، بعد وتيرة مرور 15 شاحنة يوميًا، واليوم منذ بدء التحرك البري يتم توصيل حوالي 50 شاحنة يوميا”.

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