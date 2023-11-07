ستيفانو بيولي يعلن قائمة ميلان لموقعة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إي سي ميلان ، قئمة الروسونيري لموقعة باريس سان جيرمان المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





وعاد إلى صفوف ميلان 3 لاعبين بعد تعافيهم من الإصابة، حيث عاد كريستيان بوليسيتش وتشوكويزي وثيو هيرنانديز، لكن سيغيب عن الروسوينيري كالولو وبيليجرينو، وسيمون كاير.



جاءت قائمة ميلان لمباراة باريس سان جيرمان:



في حراسة المرمى: ماينان، ميرانتي، نافا.

في خط الدفاع: كالابريا، ثياو، توموري، ثيو هيرنانديز، بارتيساجي، فلورينزي.

الوسط: لوفتوس تشيك، موسى، ريجنديرز، كرونيتش، بوبيجا، عدلي.

الهجوم: ، تشوكويزي، أوكافور، يوفيتش، كريستيان بوليسيتش، لياو، أوليفيه جيرو.





ويعتلي باريس سان جيرمان جدول ترتيب المجموعة ويملك في رصيده ست نقاط من ثلاث مباريات، فيما يتذيل ميلان جدول الترتيب برصيد نقطتين.

