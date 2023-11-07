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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ستيفانو بيولي يعلن قائمة ميلان لموقعة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

ستيفانو بيولي
ستيفانو بيولي

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إي سي ميلان ، قئمة الروسونيري لموقعة باريس سان جيرمان المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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وعاد إلى صفوف ميلان 3 لاعبين بعد تعافيهم من الإصابة، حيث عاد كريستيان بوليسيتش وتشوكويزي وثيو هيرنانديز، لكن سيغيب عن الروسوينيري كالولو وبيليجرينو، وسيمون كاير.
 

جاءت قائمة ميلان لمباراة باريس سان جيرمان:


في حراسة المرمى: ماينان، ميرانتي، نافا.
في خط الدفاع: كالابريا، ثياو، توموري، ثيو هيرنانديز، بارتيساجي، فلورينزي.
الوسط: لوفتوس تشيك، موسى، ريجنديرز، كرونيتش، بوبيجا، عدلي.
الهجوم: ، تشوكويزي، أوكافور، يوفيتش، كريستيان بوليسيتش، لياو، أوليفيه جيرو.


ويعتلي باريس سان جيرمان جدول ترتيب المجموعة ويملك في رصيده ست نقاط من ثلاث مباريات، فيما يتذيل ميلان جدول الترتيب برصيد نقطتين.
 

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