ضبط 1400 كيلو دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

شنت إدارة تموين طامية بالفيوم حملة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس المركز، وبحضور المهندسة شيرين محمد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس صلاح حلمي مدير إدارة تموين طامية.

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم



وأوضح رئيس مركز ومدينة طامية أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والأسواق ومنافذ بيع الطيور الحية والمجمدة ومحلات بيع الأسماك بأنواعها، بمدينة طامية وقرى المركز، وعدد من السويقات الشعبية بالمدينة وقرى المركز، وتم خلال الحملة متابعة قائمة الأسعار لدى الجزارين والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة، وكذلك التأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد 28 شيكارة دقيق بلدى وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 1400 كيلو دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية، وذلك بداخل مخزن بغرض إعادة تعبئته في شكائر خاصة بالدقيق الفاخر وبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى ضبط عددا من المخالفات التموينية، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1966، والقرار رقم 96 لسنة 1967، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها ذبح خارج المجازر الحكومية، عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي سياق آخر واصلت إدارة تموين طامية، تنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.