كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج تشارك في المؤتمر الدولي للنقل الذكي بالقاهرة

شارك طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم من برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية، في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة، والذي أقيم تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر" والذي تستمر فعالياته في الفترة من ٥ إلى ٨ نوفمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن فعاليات المؤتمر أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتح فعالياته الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، مؤكدًا حرص الجامعة علي مشاركة أبنائها في مثل تلك المؤتمرات والمعارض بهدف صقلهم بالخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل وكل ماهو جديد في مجال تخصصهم.

وذكر الدكتور أحمد عبدالرحيم فرغلي القائم بعمل عميد الكلية، أنه شارك بالمؤتمر ٢٤ طالبًا وطالبة، حيث ضم المؤتمر ما يقرب ٣٥٠ شركة من ٥٠ دولة من دول العالم المختلفة، ويتضمن عددًا من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة، مضيفًا أن المعرض هذا العام يشهد تخصيص ساحة للابتكار، لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

وأوضح الدكتور مؤيد محمد عبدالرحمن منسق برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بالكلية، أنه خلال المعرض والمؤتمر تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من التدريبات والمعايشة وبشكل مجاني لطلبة وطالبات الكلية بعدد من الشركات، بجانب هيئة مترو الأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة العربية للتصنيع، لدعم وتطوير البروتوكول الموقع بين الجامعة والهيئة العربية للتصنيع.