رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الرسوم المتحركة بــ"الفنون الجميلة"

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، يرافقه دكتور جمال صدقي، عميد كلية الفنون الجميلة، ودكتور محمد أبو الفتوح وكيل الكلية ، ودكتور عبدالرحمن الجندي، رئيس قسم الرسوم المتحركة، وبمشاركة أساتذة الأقسام، المعرض الطلابي لقسم الرسوم المتحركة، نتاج أعمال جميع الفرق الدراسية بالقسم خلال الفصل الدراسي الأول، كضرورة تعليمية لها دورها في خلق بيئة فنية جمالية.

وتعمل على تحفيز وتطوير القدرات والخبرات، وإظهار النشاط الطلابي، وتبث روح الفن الإبداعي لديهم، شمل المعرض، مجموعة كبيرة ومتنوعة من اللوحات الفنية التشكيلية اليدوية والرقمية وبإستخدام البرامج الفنية للحاسب الآلي، وبإستخدام العديد من الخامات اللونية والزجاج والأكريليك، لتصميم شخصيات وخلفيات كرتونية، إلى جانب مجموعة من الديكورات المجسمة ، والتي تستخدمها أفلام الرسوم المتحركة في أفلام مجسمات الصلصال، وأشاد رئيس الجامعة ، بأعمال الطلاب التي ترصد تجربتهم الفنية، وتبرز أعمالهم منذ بداية الدراسة وحتى الآن، بما يُعزز موهبتهم وإبداعاتهم، ويعظم تبادل الخبرات بين مختلف الفرق الدراسية، مشيراً إلى حرص الجامعة على الإستفادة من هذه الأعمال والأفكار ، لتجميل جميع أرجاء الجامعة ، ودراسة إنشاء أستوديوهات احترافية لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة وتسويقها، للإستفادة من خبرات أبناء القسم، بعد أن أصبحت أفلام الكارتون صناعة في حد ذاتها ، وزاد معدل إنتاجها وانتشارها بكافة أنحاء العالم.