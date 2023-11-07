وفاة عامل وإصابة خاله في حادث تصادم بزراعي سوهاج الغربي

شهد الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بسيارة نقل بمقطورة من الخلف، نتج عنه وفاة عامل في العقد الثاني من العمر وإصابة خاله بكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثمان والمصاب لمستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بتلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "عمر . ه . ع . ف" 18 سنة عامل ومقيم دائرة المركز إختل مقود الدراجة بيد قائدها واصطدم من الخلف بالسيارة نقل بمقطورة قيادة "محمود . م . م . ع" 32 سنة سائق ومقيم دائرة مركز طما .

رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين

نتج عن الحادث وفاة مرافق قائد الدراجة البخارية نجل شقيقته "ربيع . ح . ق . ى" 20 سنة عامل ومقيم دائرة المركز وإصابة قائد الدراجة البخارية بكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام.

وبسؤال قائدي المركبتين وعم المتوفى "خليفة . ق . ي" 50 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهه الجنائية.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.