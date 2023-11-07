مسؤول فلسطيني سابق: الاحتلال يريد تحقيق أكبر مكاسب قبل الهدنة (فيديو)

قال أشرف العجرمي القيادي الفلسطيني ووزير شئون الأسرى السابق، إنّ التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد قطاع غزة مرتبط بالجهود الدولية الكبيرة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تشعر بأن الوقت يضيق أمامها إزاء الضغوط الدولية وتريد إنجاز شيء قبل تنفيذ الهدنة الإنسانية التي وافقت أمريكا عليها.

إسرائيل تصعد ضد غزة

وأضاف العجرمي، في مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تصعد ضد غزة لأنها تريد تحقيق إنجازات في الميدان بأسرع وقت ممكن، فهي في سباق مع الزمن، حيث لم تحقق ما تريده حتى الآن.

قيادات حماس

وتابع القيادي الفلسطيني ووزير شئون الأسرى السابق: “أمام إسرائيل ما يبدو أنه أهداف رئيسية لم تتحقق، سواء فيما يتعلق بقيادات حماس أو الأهداف العسكرية”، مشددًا على أن دولة الاحتلال لم تعد تكترث بعدد المدنيين الذين يقتلون في الجانب الفلسطيني وهي مستعدة لفعل أي شيء من أجل الوصول لأهدافها، كما انها لا تشعر بان ثمة عقوبات على جرائم الحرب التي ترتكبها.