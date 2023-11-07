جددي سفرتك وحضري صينية شاورما الدجاج بالقشطة

تبحث الأمهات عن وصفات جديد وسريعة تنال إعجاب أسرتها حتى لا يملون من الوصفات اليومية التقليدية، لذلك نقدم لك وصفة صينية شاورما الدجاج بالقشطة.



صينية شاورما الدجاج بالقشطة

طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بالقشطة

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه / مقطع مكعبات)

- لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة (لتتبيل الدجاج)

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- بهارات الشاورما : ملعقة صغيرة

- حبهان : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- خبز التورتيلا : 6 أرغفة

- جبن موزاريلا : ربع كوب

- القشطة : علبة

- جبن كريمي : علبة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- البطاطس : 1 حبة (مقطعة دوائر ومقلية)

- المايونيز : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

قومي بتتبيل الدجاج مع الملح، وبهارات الشاورما، والهيل، واللبن الزبادي، وبودرة الثوم، وزيت الزيتون، وعصير الليمون، واتركيه جانبًا لمدة ساعة في الثلاجة.

قلبي الدجاج في مقلاة غير لاصقة حتى ينضج.

وزعي الشاورما على خبز التورتيلا ولفيها رولات مع دهن الخبز بالمايونيز.

وبعد ذلك، وزعي البطاطس في طبق الفرن ثم رتبي رولات الشاورما.

اخلطي القشطة مع الجبن الكريمي وبودرة الثوم ووزعي المزيج فوق رولات الشاورما ثم وزعي جبن الموزاريلا على الوجه.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يذوب الجبن وقدميها ساخنة.