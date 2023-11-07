الرعب يسيطر على أهالى الجمرك بالإسكندرية أثر إنهيار جزئى لأحد العقارات

انقدت العناية الإلهية سكان منطقة الجمرك بالإسكندرية، من الموت المحقق اثر انهيار جزئى لاحد العقارات مما تسبب فى تحطم 3 سيارات تصادف وقوفها اسفل العقار، وسادت حالة من الدعر والفزع بين السكان وحاولا الفرار من العقار عقب سماع صوت تصدعات، عاش السكان لحظات من الرعب للتحول المنطقة الى دخان واتربة .

كان مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغا لادارة شرطة النجدة بانهيار جزئى لاحد العقارات .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية ورجال الحي ومسؤولي الإزالة ولجنة هندسية إلى موقع الحادث لمعاينة العقار وفحص مدى سلامته وإزالة الأنقاض ورفع السيارات التى تحطمت مع وضع كردون أمني بمحيط العقار لحماية المارة من المواطنين وحماية السيارات.

بالانتقال والفحص، تبين انهيار أجزاء من شرفة عقار بالطابق التاسع وتسبب فى تحطم 3 سيارات تصادف وقوفها أسفل العقار، وتبين أن الطابقين الأخيرين صادر له قرار إزالة.انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار امرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار .

وباشرت اللجنة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الجمرك، بالإسكندرية، دراسة وضع عقار رأس التين بعد انهيار أجزاء منه، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية، إذ انحصرت الخسائر في تحطم 3 سيارات فقط.

وأوصت اللجنة الهندسية بتنفيذ القرار السابق بإزالة كل من الطابق الـ 15 والطابق 16، وذلك حفاظًا على حياة السكان، إذ أنهما يمثلان حمولة إضافية، قد تضر بالعقار وتتسبب في انهيار أجزاء بصورة متكررة.

من جانبها أوضحت المهندسة نهى خليفة رئيس الحي، أنه فور ورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار ر قم 30 بقصر رأس التين، فقد توجهت إدارة المشروعات والمتابعة الميدانية بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من شرفة عقار الطابق ال 15 دون إصابات، وتسبب فى تحطم 3 سيارات.

وأكدت خليفة، على صدور قرار هدم جزئي بالعقار صادر له يقضى بإزالة السابقين الـ15 والـ16 بالإضافة إلى سرعة ترميم باقي العقار، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بقسم شرطة الجمرك للتنبيه على مالكي وشاغلي العقار بسرعة تنفيذ القرار حفاظًا على سلامة المواطنين.،وشددت رئيس حي الجمرك، على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

ووجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، توجيهات بسرعة التعامل مع الحادث، فيما أصدرت المهندسة نهى خليفة، تعليمات مشددة