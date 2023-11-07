أستاذ علوم سياسية: المقاومة تخوض حرب شوارع ضد قوات الاحتلال بغزة (فيديو)

قال مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية، إنّ المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولات التوغل البري التي تصل إلى أطراف مدينة غزة، من منطقة البحر وغيرها، والهدف من هذه العملية السيطرة على منطقة شمال غزة، لأن لدى إسرائيل معلومات مفادها ان قيادات حركة حماس موجودون في غزة.

القوات البرية الإسرائيلية تتقدم ببطء

وأضاف “أبو سعدة” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن القوات البرية الإسرائيلية تتقدم ببطء شديد بسبب تصدي المقاومة وفاعليتها، حيث تخوض حرب شوارع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من بيت إلى بيت في المناطق التي توغلت إسرائيل بريا فيها.

القصف الإسرائيلي

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف طيلة ليلة أمس في قطاع غزة، فقد استهدف المستشفيات، وبخاصة محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة، إضافة إلى عمليات قصف طالت عدة مناطق ومساجد وبيوت في رفح وغزة.